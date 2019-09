Már több ezer kép érkezett a Magyarország 365 fotópályázatra

Már több ezer felvétel érkezett eddig a magyar kormány által elindított Magyarország 365 fotópályázatra, az ország értékeinek bemutatását célzó pályázatra október 18-ig várják a nevezéseket.

„Szeptember eleje óta már több ezren küldtek képet, az első alkalommal kiírt pályázat azonban nem csupán mennyiségi, hanem minőségi szempontból is sikeresnek tűnik ”– mondta el a kezdeményezéshez meghirdetett keddi budapesti konzultáció előtt a zsűri elnöke.

Kaiser Ottó fotóművész hozzátette, mivel nemcsak professzionális, hanem amatőr fotográfusok is nevezhetnek, némileg tartott a túlszínezett, „csiricsáré” képek tömegétől, félelmei azonban eddig nem igazolódtak be, mert korrekt, méltányolható, értékelhető anyag jött össze.

Nem tudni biztosan, hiszen a pályázat anonim, de sejthető, hogy már hivatásosok is küldtek be képeket, ám nagyon erős az amatőr vonal is – hangsúlyozta.

„Azt látom, amit Sára Sándor mondott, az emberek képekben gondolkodnak. Persze mindenki a maga módján, de ha összerakjuk ezeket a képeket, akkor kijön belőlük maga az ország” – méltatta az eddig beérkezett anyagot Kaiser Ottó.

„Ahogy arra a zsűri számított, a táj és természet messze a legnépszerűbb kategóriának bizonyult eddig, hiszen kirándulás közben mindenki szeret fényképezni. Az épített és tárgyi örökség kategória nehezebb téma, egy-egy épület, belső tér lefényképezésével már jobban meg kell küzdeni, de a legbonyolultabb természetesen az embert fényképezni ”– mondta el a szakember.

Hozzáfűzte azonban, a városi és vidéki közösségi életképek kategóriában is látott már olyan pályaműveket, amelyek akár a díjra is esélyesek lehetnek majd. Kaiser Ottó emlékeztetett arra, hogy az érdeklődők számára október 10-én tartják a következő szakmai konzultációt.

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Magyar Természetjáró Szövetséggel és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködésben kiírt pályázat képeit a fotopalyazat.magyarorszag.hu honlapra lehet feltölteni október 18-ig.

A kategóriagyőztesek jutalma 1-1 millió, a második helyezetteké fejenként 500 ezer, a harmadik helyezetté pedig 300 ezer forint lesz, és az internetes közönségszavazás győztesei is kategóriánként 1 millió forinttal gazdagodhatnak.

A szakmai zsűri tagjai Kaiser Ottó mellett Keleti Éva és Kerekes Emőke fotográfusok, Szarka Klára fotótörténész, valamint Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója.

A címlapfotó illusztráció.