Újabb befogadó játszóteret adtak át a fővárosban

Újabb „befogadó játszóteret” adtak át – ezúttal Budapesten, a VIII. kerületben. Ezeken a helyeken a fogyatékossággal élő és az ép gyerekek együtt játszhatnak. Ami segíti az elfogadást és a társadalmi befogadást. A programot a Szerencsejáték Zrt is támogatja, már több hasonló épült az országban. A józsefvárosi a Cifrapalota nevet kapta – közölte az M1 Híradója.

Mozgássérült fiatalok próbálták ki elsőként Budapesten a Cifrapalota játszóteret. Minden elemét úgy alakították ki, hogy egészségesek és fogyatékkal élők egyaránt örömüket leljék benne.

Itt még a körhinta is akadálymentes, így bárki könnyedén és biztonságosan játszhat rajta. Lehet zenélni, homokozni, társas- és logikai játékot játszani. Ezeket úgy tervezték meg, hogy a látássérült gyerekeknek is élményt nyújthasson. Nagy hangsúlyt fektettek a megjelenesére is. Minden tárgy a népmesék világát tükrözi – hangzott el az M1-en.

„Azt gondolom, hogy fiatal korban lehet a legjobban a gyerekeket megtanítani arra, hogy ha a sérült gyermekek az ép gyermekekkel együtt tudnak játszani, onnantól kezdve nekik természetessé válik és a felnőtt korukban is teljes értékűen tudják ezeket a dolgokat kezelni” – mondta Tóth Zoltán, mozgáskorlátozott.

A Cifrapalotát a Szerencsejáték zrt. építtette. A vállalat fontos feladatának tartja, hogy hozzájáruljon a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjához, ezért a tavalyi 3 után idén

5 úgynevezett befogadó játszóteret hoznak létre.

„Reményeim szerint sok boldog és mosolygós gyermeket fogunk itt látni a jövőben és hiszek abban, hogy a gyermekek a játék közben felismerhetik azt, hogy több köti őket össze, mint ami elválasztja” – jelentette ki Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója az átadási ünnepségen.

A cifrapalota a főváros VIII. kerületében épült. Az önkormányzat az elmúlt években több új játszó és közösségi teret adott át. „Fejlődő, biztonságos, rendezett, biztonságos Józsefvárost építünk, ahol jó felnőni és élni” – fogalmazott Sára Botond, Józsefváros polgármestere.

A polgármester azt mondta: Évről évre egyre biztonságosabb a kerület, ezt bizonyítja az is, hogy egyre többen választják lakhelyül.

Tavaly 5000-en költöztek ide.

„Azt a célt is kitűztük magunk elé, hogy 2030-ra egy olyan Józsefváros jöjjön létre, amely gyerekbarát város, ahol minden adott, minden körülmény és környezet, a biztonsági helyzet, a rendezettség adott ahhoz, hogy a gyermekek valóban biztonságban és rendezett körülmények között tudjanak felnőni” – folytatta a VIII. kerületi polgármester.

Sára Botond hozzátette: két hét múlva újabb játszóteret avatnak a VIII. kerületi Palotanegyedben.