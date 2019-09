Sosem találkozott udvarlóival, mégis milliókat csalt ki tőlük

Egy emődi asszony lopott fotókkal álprofilt készített az interneten, menedzsernek vagy fodrásznak adta ki magát társkereső oldalakon, és így csalt ki milliókat férfiaktól, akikkel sosem találkozott. A Kékfény riportja.

A vád szerint házastársa segítségével különböző személyiségeket talált ki S. Lászlóné, és az interneten szerelemre vágyó férfiaktól pénzt csalt ki. Idegen fiatal nők fotóit felhasználva, azok tudta nélkül, álprofilt hozott létre az interneten.

Az álprofilra sokan ráharaptak a társkereső oldalakon, és S. Lászlóné hamar rátért a lényegre, átmeneti nehézségekre hivatkozva

pénzt kért kölcsön a férfiaktól.

Első áldozatát azzal hitegette, hogy a kölcsönt egy eladó ingatlan árából fogja visszafizetni, illetve hamarosan megnyer egy munkaügyi pert is. A férfit az sem bizonytalanította el, hogy két éven át csak e-mailben és mobilon érintkezhetett a nővel, aki sorra kimentette magát a személyes találkozások alól. Bőkezűen utalta a milliókat virtuális barátnőjének.



2015. szeptember 4. és 2017. május 31. között összesen 71 alkalommal, különböző valótlan indokokra hivatkozva S. Lászlóné elsőrendű vádlott több mint 13 millió forintot kért Gy. Balázs sértettől kölcsön jogcímén. A pénzeket a csaló férje, a másodrendű vádlott vette fel, aztán a pénzt a család felélte – áll a vádiratban.

Nemcsak egy férfit vert át

A nő ugyanakkor nemcsak egy férfival ismerkedett hamis profilokon keresztül, egy másik férfinak özvegynek adta ki magát, aki Egerben és Csepelen lakik, kétéves kislánya van, férje pedig két éve halt meg egy autóbalesetben. Ez a sértett sem ismerhette meg személyesen a nőt négy hónapig tartó kapcsolatuk alatt, de rokona temetésére és kocsija javítására kifizetett neki 177 ezret.

Az üzlet két éven át sikeresen működött, később azonban az elsőként színre lépő férfi szerette volna visszakapni millióit, miután ráeszmélt, hogy becsapták. A sértett magánnyomozót fogadott, aki sikeresen felkutatta a nőt. Ekkor lett a sértett számára teljesen egyértelmű, hogy őt becsapták. Felszólító levelet küldött az elsőrendű vádlottnak, aki bár felvette vele telefonon a kapcsolatot, de nem fizetett vissza semmit.

A becsapott férfi feljelentést tett. Kiderült, hogy az internetes „álomnő” valójában a Miskolchoz közeli Emődön él a férjével, és úgy csalt ki több mint 15 milliót a számítástechnika segítségével, hogy saját bevallása szerint még írni-olvasni sem tud.

Az elmúlt években egyre gyakrabban garázdálkodnak internetes csalók a közösségi oldalakon – mondta Bor Olivér, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szorosan együttműködik a rendőrséggel és az adóhivatallal is, és fontos küldetésük a védekezés tudatosítása, hiszen mint mondta, az adathalászat elleni fellépés közös társadalmi érdek. Az internetre feltett adataink segítségével a bűnözők egyszerűen ellophatják a személyiségünket, ahogy azt az emődi csaló is tette.

Akár bűncselekményt is elkövethetnek egy hamis profillal

Bor Olivér szerint óriási a veszélye, ha valaki visszaél ellopott személyiségünkkel. A nevünkben rágalmazhat, de akár bűncselekményt is elkövethet. Adatainkkal pedig a bűnözők olyan digitális nyomokat hagynak, hogy azonnal ránk terelődik a gyanú. A csalók mindig az érzékeny pontokra és a gyengeségekre próbálnak hatni, majd a bizalmunkba férkőzve megszerzik, amit akarnak – tette hozzá.

Az utóbbi idők egyik legnagyobb visszhangot kiváltó csalásában nem létező, sebesült amerikai veterán katona bőrébe bújva ébresztettek együttérzést bűnözők, hogy pénzt csaljanak ki. Olyan 50 és 60 körüli nőket és férfiakat közelítettek meg, akiknek a rokonságában van katona, vagy már életét vesztette a harcmezőn, vagy gyermekeik szolgálnak hasonló területen. Megpróbálják a kapcsolódási pontokat kialakítani egymás között, és ezáltal

a bizalmukba férkőzni.

Az USA magyarországi nagykövetségének honlapján kiemelten felhívják a figyelmet az úgynevezett romantikus online csalásra. Azt írják, ismeretlenek amerikai katonák fotóival vadásznak a magányosokra. A tipikus áldozat 50 év feletti, egyedülálló vagy özvegy nő, de férfiak is lehetnek célpontok.

Kerülik a kamerás és személyes beszélgetést

A nagykövetség figyelmeztetése szerint nem árt gyanakodni, ha a párkereső katona túl tökéletesnek tűnik, ha nagyon hamar szerelmet vall, vagy ha biztonsági okokra hivatkozva kerüli a kamerás beszélgetést, és a személyes találkozás is mindig elmarad valamiért. A honlap szerint az is gyanús, ha az ismeretlen békefenntartónak mondja magát, akinek nincs senkije, de becsületes, erkölcsös nőre vágyik.

Azt ajánlják, hogy keressünk rá az illető fotóira, hogy kiderüljön, máshol is használták-e azokat. Kérdezzünk sokat, és soha ne küldjünk pénzt annak, akit nem ismerünk személyesen. Bor Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy próbáljunk meg személyes találkozót leszervezni, ahol meggyőződhetünk arról, hogy valóban létezik, és megfelelnek azok a tulajdonságok is, amiket állított magáról.

A házaspár mindent tagad

S. Lászlóné és férje jelentős kárt okozó csalásért állnak a Mosonmagyaróvári Járásbíróság előtt, a házaspár mindent tagad. A sértettek eddig nem kaptak vissza semmit kicsalt pénzükből. Ítélet októberben születhet az ügyben.

A címlapfotó illusztráció.