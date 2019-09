Magyarország példamutatóan cselekszik a klímaváltozás elleni küzdelemben

Ha nem változtatunk sürgősen életmódunkon, akkor magát az életünket veszélyeztetjük – jelentette ki António Guterres New York-ban az ENSZ klímacsúcsát megnyitó beszédében. Az ENSZ főtitkára arról is beszélt, nincs idő tárgyalni, hanem cselekedni kell, hogy a világ karbonsemlegessé váljon 2050-re. A csúcson több mint száz ország vett részt, de csak 66 állami vezető szólalhatott fel, köztük Áder János magyar köztársasági elnök is.