Magyar Nemzet: Áldatlan állapotok Zuglóban

Egy hatalmas illegális hulladéklerakóra hasonlít Zugló egy része – erre hívta fel a figyelmet egy blogger, aki a Magyar Nemzet újságírójával járta körbe a főváros XIV. kerületét. Az M1 munkatársai is megnézték a helyszínt szerda délelőtt: több mázsa szemetet, sittet, az árokparton hagyott bevásárlókocsit és egy kibelezett markolót is találtak. Az elmúlt 5 évben Karácsony Gergely volt a kerület polgármestere, szerinte komoly eredményeket ért el Zuglóban. Azt mondta, „ezen az úton vinné tovább Budapestet” is főpolgármesterként – adta hírül az M1 Híradója.