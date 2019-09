Guvernul Ungariei continuă să susţină scutirea de impozit a producţiei de pălincă

Budapesta, miercuri, 25 septembrie 2019 (MTI) - Guvernul Ungariai va continua să ia atitudine în toate forurile Uniunii Europene, astfel încât producţia de pălincă să fie din nou scutită de impozit, a declarat András Tállai, pentru ziarul "Magyar Nemzet".

Producţia de pălincă face parte dintre tradiţiile din Ungaria,

a spus secretarul de stat al Ministerului Finanţelor în cadrul

Parlamentului Ungariei, pentru numărul de miercuri al cotidianului.

Oficialul a subliniat că în cadrul dezbaterilor europene, lumea ar

trebui să se asigure că niciunui stat membru al comunităţii

europene nu i se ia posibilitatea continuării unei tradiţii.

Tállai a reamintit că, în urmă cu câţiva ani, Ungaria a dus

deja propria sa “luptă pentru libertatea pălincii”, împotriva

uniunii. Atunci, guvernul maghiar a asigurat scutirea de impozite a

producţiei unei anumite cantităţi de pălincă, însă cei de la

Bruxelles au demarat o procedură de infringement din acest motiv.

Într-un final, după lungi negocieri, în 2015 s-a reuşit obţinerea

unor reguli foarte favorabile.

La începutul acestui an, subiectul producţiei de pălincă a

revenit pe ordinea de zi, după ce Slovenia a venit cu ideea că,

până la o anumită cantitate, UE ar trebui să scutească de impozit

producţia de pălincă. Guvernul Ungariei s-a alăturat imediat

iniţiativei şi a sugerat ca oricine să poată produce o cantitate de

100 de litri de tărie pe an – fie că o face acasă sau într-o

distilerie – şi să fie scutit de plata unui impozit în acest sens.

András Tállai a explicat că, deşi la începutul anului, în

timpul preşedinţiei României a mai existat ocazia susţinerii

argumentelor, între timp, preşedinţia UE a fost preluată de

finlandezi, astfel că posibilitatea susţinerii discursului s-a

pierdut. Potrivit secretarului de stat, unele state din Europa

Centrală ar fi sprijinit cu siguranţă iniţiativa, însă unele ţări

vestice, nordice nu doresc schimbarea.

Popularitatea producţiei de pălincă este confirmată şi de

datele autorităţii fiscale din Ungaria: cantitatea realizată creşte

de la an la an, atât în gospodăriile oamenilor, cât şi în

distilerii. În prima jumătate a acestui an, producătorii casnici au

solicitat 44.000 de bilete de scutire, în timp ce în prima jumătate

a anului trecut a fost vorba de 36.000, iar în primele şase luni

ale anului 2017, de 34.000, un astfel de bilet oferind dreptul

realizării unui litru de pălincă. În prima jumătate a acestui an,

în distilerii au fost produse 1,47 de milioane de litri de băutură

echivalentă cu pălinca de 50 de grade, în timp ce în aceeaşi

perioadă din anul trecut, cifra a fost de 1,38 de milioane, iar

acum doi ani, de 1,22 de milioane, scrie “Magyar Nemzet”.