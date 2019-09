Fesztivállal zárja a szezont a Budapest Park

Kapuzárási Piknik Fesztivállal zárja az idei szezont a Budapest Park, ahol csütörtökön a 30Y, pénteken a Margaret Island, szombaton pedig a Brains ad koncertet.

Kólya Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója elmondta, csütörtöktől három estén át összesen kilenc koncert és három parti várja a közönséget.

A Planet 8 fantázianevű nyolcadik évadról elmondta, minden eddiginél sikeresebb szezont zárnak, a 88 nyitvatartási napon az összes nézőszám várhatóan meghaladja a hatszázezret.

Kiemelte, a Budapest Parkban idén több mint 150 magyar zenekar állt színpadra, és olyan világsztárok is felléptek, mint Iggy Pop, a Disturbed, a Three Days Grace, a Sum 41, Zaz és a Thirty Seconds To Mars.

Sipos András, a Bin There projekt ötletgazdája, Kéri András, a Brains együttes énekese, Füstös Bálint, a Margaret Island együttes gitárosa, Beck Zoltán, a 30Y együttes frontembere és Kólya Dániel ügyvezető igazgató a Budapest Park szezonzáró rendezvényének sajtótájékoztatóján (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Budapest Park helyet adott a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum installációjának, és két kiállítást is bemutatott a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ. A zenei programok mellett újcirkuszi produkciók is szerepeltek a kínálatban.

Kiemelte, megrendezték a sztárfellépőket felvonultató UNICEF-fesztivált, amelynek jegybevételével a világ legelesettebb gyermekeit támogatták. Az idén mintegy húsz szervezeten keresztül segítettek a rászorulóknak.

A záró minifesztiválról Beck Zoli, a 30Y együttes énekese és dalszerzője elmondta, csütörtöki fellépésükön vendégzenekarként az Árnyéknyúl és a Carson Coma áll színpadra. Mint fogalmazott, a programba 17 éve és az idén kiadott számokat is beválogattak. Kiemelte, hogy olyan színpadi látványt terveznek, amely a környezettudatosságról szól, a koncert díszlete újrahasznosított anyagból készült.

A pénteki koncertnapon a Margaret Island két vendégzenekara a Chain Bridge Pop és a Mörk lesz. Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa elmondta, a zenekar 5. születésnapját ünneplik, egy pörgős, fesztiválhangulatú koncertre és dalpremierre is készülnek.

A minifesztivált a Brains zárja. Kéri András, azaz Mc Columbo, az együttes frontembere elmondta, a szombat este a táncról szól majd. Myra Monoka zenekara és JumoDaddy lemezbemutató koncertje után lépnek fel, mintegy száztagú tánckarral.

A sajtótájékoztatón bemutatták a Bin There elnevezésű projektet is, amelyben zenekari ereklyéket – például törött dobverőt, elszakadt húrt, pengetőt, dallistát – gyűjtöttek össze a fellépéseken, zártak egy kapszulába, és állítanak ki. A kapszulákat október 11-től online árverésre bocsátják, a befolyt összeget pedig a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak ajánlják fel.