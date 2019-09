Summit-ul ONU pentru acţiuni climatice - Preşedintele Ungariei: Cea mai ieftină energie este cea pe care nici n-o producem

New York, marţi, 24 septembrie 2019 (MTI) - În discursul susţinut, luni, în cadrul summit-ului ONU pentru acţiuni climatice, preşedintele Ungariei, János Áder a invitat participanţii să arunce o privire atentă asupra programului maghiar "Centrala Energetică Virtuală". Şeful statului maghiar a spus, în faţa plenului, că potrivit esenţei şi filosofiei programului demarat în urmă cu 10 ani, cea mai ieftină energie este cea pe care nici n-o producem. "Până acum, în cadrul acestui program am economisit mai multă energie, decât un sfert din capacitatea centralei nucleare din Ungaria", a explicat preşedintele.