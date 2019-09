Özönlenek a bevándorlók az égei-tengeri szigetekre

Az M1 tudósítója elmondta, hétfő éjjel csak Leszboszra hat bevándorlókkal teli csónak érkezett. A hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában majdnem négyszázan kötöttek ki. Vélhetően mindannyian az Európai Unió belsejébe akarnak továbbutazni. Az egyik afgán férfi például azt mondta, hogy Európa a cél Athénon és Magyarországon keresztül – közölte az M1 Híradója.

A moriai migránstáborban a konténerek mellett a tábor üzemeltetői már vászonsátrakat is felállítottak, hogy el tudják szállásolni a hatalmas tömeget. Mostanra a moriai központ szinte egyharmadát ezek teszik ki. A tábor kapacitása azonban még így sem elég, a központ vezetése a hét végén közölte, mostantól nem tudják elszállásolni az újonnan érkezőket, mivel már négyszer annyian vannak, mint ahány férőhely: háromezer helyett több mint tizenkétezren.

Az ide érkezők száma azóta nőtt meg ugrásszerűen, amióta az elmúlt egy hónapban ismét megnyíltak a dél-európai kikötők. Az M1 tudósítója arról számolt be, hogy hétfő éjjel négy és fél óra alatt hat migránsokkal teli csónak érkezett Leszboszra.

A tábor lakói szinte minden talpalatnyi helyet kihasználnak, raklapokból próbálnak maguknak szálláshelyet építeni. Nemcsak a helyhiány okoz gondot, de a hirtelen érkező tömeget az eredetileg alig több mint nyolcvanezer főt számláló sziget infrastruktúrája sem bírja. A táborban a víz- és az áramellátás is akadozik.

„Aki Törökországból ide érkezik és megteheti, tovább megy Athén, Albánia, Szerbia és Magyarország felé” – mondta el egy afgán migráns, aki egy hónapja az ismét megélénkülő bevándorlóhullámmal érkezett Görögországba.

A fokozódó nyomás miatt a balkáni útvonalon is egyre feszültebb a helyzet. Bihácson és Velika Kladusán több ezer migráns vesztegel, a különböző nemzetiségű bevándorlók pedig egymásra is veszélyt jelentenek. Naponta törnek ki kisebb-nagyobb verekedések, amivel a helyi lakosokat is félelemben tartják.

A migránsok között ráadásul ismét egyre több olyan magát menekültnek kiadó személy érkezik Európába, akik korábban az Iszlám Állam harcosai között is megfordultak – erről Alekszandar Radics szerb katonai elemző beszélt az M1-nek. A szakember arra is figyelmeztetett, egyre több nőről és gyermekről is bebizonyosodik, hogy közük volt a terrorszervezethez.

A katonai elemző hozzátette, a hatóságok munkáját nehezíti, hogy legtöbbjük második generációs, már Nyugat-Európában született bevándorló, aki így az Európai Unión belül szabadon mozoghat.