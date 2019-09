Ismét Soros Györggyel tárgyal Frans Timmermans

Soros Györggyel tárgyal New Yorkban az Európai Bizottság még hivatalban lévő bizottsági alelnöke. Frans Timmermans az ENSZ klímakonferenciájára utazott az Egyesült Államokba, programjában azonban helyet kapott a milliárdossal való találkozás is. Arról semmit nem lehet tudni, hogy miről egyeztetnek. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre az Európai Bizottság csak annyit válaszolt, hogy egy reggeli keretében beszélnek egymással, amiről nem lehet felvételeket készíteni – közölte az M1 Híradója.

Az esőerdők védelméről tartott előadás, plakátfotózás és közös kép az ENSZ főtitkárával – három órán belül három fotóval is dokumentálta Frans Timmermans saját Twitter oldalán, hogy mit csinál és kivel találkozik New Yorkban. A holland politikus előszeretettel osztja meg programját a közösségi oldalon, arról azonban, hogy hétfőn Soros Györggyel is találkozik, eddig mégsem töltött fel fotót – közölte az M1 Híradója.

Hiába kérdezték a találkozó részleteiről

Találkozó Soros Györggyel – az Európai Bizottság hivatalos agendájában is csak ez a két szó szerepel Frans Timmermans programjáról. Ráadásul az egyeztetés csak pénteken jelent meg a listában, annak ellenére, hogy a New York-i klímacsúcs uniós delegációjának vezetésére már korábban felkérték a holland politikust.

A találkozó részleteiről Frans Timmermans stábját is hiába kérdezte az M1 Híradója. Az Európai Bizottság sajtóreferense mindössze annyit árult el, hogy Soros György és az Európai Bizottság alelnöke egy közös reggeli mellett egyeztet, de mint írta, erről – a hivatalos találkozók szokásaitól eltérően – az újságírók nem készíthetnek felvételeket.

Soros Gyögy és Frans Timmermans

nem először egyeztet titokban.

2018-ban Brüsszelben az uniót érintő kérdésekről egyeztettek, a részletekről azonban akkor sem derült ki semmi.

Margaritisz Szkinasz akkori szóvivő mindössze annyit mondott, a magyar milliárdos és a holland politikus nagyon régóta ismerik egymást, és rendszeresen folytatnak egyeztetéseket témák széles köréről.

20 éve rendszeresen találkozik Soros Györggyel

Bár Frans Timmermans saját elmondása szerint 20 éve rendszeresen találkozik Soros Györggyel, a beszélgetések témájáról az újságíróknak ő is minden alkalommal kitérő választ adott. Tavaly februári magyarországi látogatásakor az ATV-nek is csak azt mondta, Soros Györggyel mindig ugyanarról beszélgetnek.

Pedig a találkozók tartalmára nem csak a magyar újságírók kíváncsiak, Frans Timmermans Soros Györgyhöz fűződő viszonyáról a sajtó képviselői Brüsszelben is rendszeres tesznek fel kérdéseket.

Frans Timmermans

az egyik legnagyobb támogatója Soros Györgynek,

rendszeresen találkoznak, de a beszélgetések témájáról azonban keveset lehet tudni – fogalmazott Szabó Dávid külpolitikai elemző az M1 Ma este című műsorában. Mint mondta, több közös pontjuk van, egészen nyíltan képviselik a bevándorlást, és Európa megváltoztatásán és „felfrissítésén” dolgoznak.

Az Európai Unió több vezetője, de a magyar kormány is tiltakozik a titkos találkozók ellen, a témában már konzultációt is készítettek, amelyekből kiderült, hogy a magyarok többsége is elutasítja ezt.



Juncker is sokszor találkozott már Soros Györggyel

Megjegyezte, a jelenlegi bizottsági elnök, Jean-Claude Juncker is sokszor találkozott már Soros Györggyel, többször hivatkozott már a milliárdosra, és arról beszélt, hogy Sorosnak nagy érdemei vannak, és van beleszólása az Európai Unió jövőjébe is.

Szerinte kérdés, hogy miért kap olyan nagy figyelmet Soros György, de az ilyen fajta találkozók, és az ott elhangzott témákról igenis fontos lenne tájékoztatni az európai polgárokat.